LG объявила о том, что приложение Apple TV и стриминговый сервис Apple TV+ теперь доступны на телевизорах LG 2019 года в США и более чем в 80 других странах.

С приложением Apple TV владельцы телевизоров LG могут подписаться на телеканалы Apple TV – оформить прямую подписку на премиальные видео сервисы, которые доступны как онлайн, так и в автономном режиме без рекламы, получить доступ к своей видеотеке iTunes, а также покупать или брать напрокат более 100.000 фильмов и телешоу.

Пока приложение Apple TV доступно для владельцев телевизоров LG серий OLED и NanoCell 2019 года, но позже обновление затронет линейку UHD и модели 2018 года. На телевизорах 2020 года Apple TV и Apple TV+ будут установлены изначально.

Телевизоры LG 2019 года также поддерживают Apple AirPlay 2, что позволяет пользователям распространять контент или дублировать его со своего iPhone, iPad или Mac напрямую на телевизор. Клиенты могут также включать музыку на телевизоре и синхронизировать его с другими колонками, которые совместимы с AirPlay 2, и могут быть расположены в любой части помещения. Есть также Apple HomeKit, что позволяет пользователям просто и безопасно управлять своими телевизорами через приложение Home на iPhone или iPad, или голосом с помощью Siri: включать и выключать питание, регулировать громкость, переключаться между источниками сигнала и прочее.

«LG продолжает предлагать лучшие домашние развлечения благодаря технологическим инновациям, обеспечивающим высокое качество просмотра и удобство для пользователей, — отметил Пак Хенсей, президент LG Home Entertainment Company. — Внедряя приложения Apple TV и Apple TV+ в еще больше моделей телевизоров, мы еще раз демонстрируем нашу решимость удовлетворить потребности покупателей и повысить ценность наших продуктов».