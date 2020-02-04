Apple реализовала поддержку iCloud.com для веб-браузеров на iOS и Android. Теперь на него можно зайти с любого мобильного браузера, вроде Safari или Chrome.

В новом приложении «Фото» в мобильной версии iCloud доступна не только возможность просмотра фото, но и опция загрузки снимков в облачное хранилище. В приложении «Заметки» можно просматривать любые записи и создавать новые — они будут моментально синхронизированы с другими устройствами, привязанными к учетной записи iCloud. Также в обновленной версии сервиса доступна функция «Найти iPhone». Она позволяет определить местоположение привязанных к аккаунту iCloud устройств из любого мобильного браузера.

Дополнительное меню «Настройки учетной записи» показывает, сколько памяти осталось в облачном хранилище и предлагает внешние ссылки на Apple ID, настройку языка и форматов.

На iPad и Android-планшетах набор доступных приложений Apple стал еще шире. Там веб-версия iCloud выглядит так же, как на компьютерах, и дополнительно включает почту, контакты, календарь и файлохранилище iCloud Drive.

Ранее у страницы сервисов iCloud отсутствовала поддержка мобильных браузеров. Недавнее нововведение может быть полезно для пользователей, которые используют несколько устройств от Apple и на Android.