Складки на экране — большая проблема гибких смартфонов. Из-за того, что экран этих гаджетов прикрыт не стеклом, а специальной пластиковой пленкой, в разложенном состоянии на ней образуются вмятины и бугорки. Эта проблема преследует все современные складные смартфоны.

Например, в Galaxy Fold и Motorola Razr есть складки на раскрытом экране — их можно ощутить пальцем или заметить на свету. Так что производителям пришлось идти на компромисс.

Apple, похоже, озадачилась этой проблемой и попробовала изобрести конструкцию, которая могла бы избавить складной смартфон от линий сгиба на экране.

Решение Apple описывает в патенте, опубликованном Ведомством по патентам и товарным знакам США. Компания предлагает использовать шарнирный механизм, который позволяет средней части дисплея как бы выступить наружу. Тогда кривая сгиба получается увеличенной, а часть экрана помещается в специальное пустое место.

Взаимное перемещение плоских частей экрана вокруг места сгиба обеспечивается шарнирным сочленением. Конструкция механизма предполагает, что в разложенном состоянии под линией сгиба будет образовываться пустота: чтобы такого не происходило, к неподвижным частям корпуса прикреплены подвижные створки. Когда телефон раскладывается, эти створки смыкаются, принимая на себя давление и защищая дисплей.

Пока нет информации о том, когда Apple выпустит свой складной смартфон или планшет (и выпустит ли его вообще). Вряд ли это случится в этом году, потому что технология требует доработки.