Foxconn намерен возобновить производство 10 февраля, как и большинство других китайских компаний. Власти ранее продлили новогодние каникулы, чтобы снизить риски и темпы распространения заболевания. Сотрудников Foxconn, не покидавших на праздниках провинцию Хэнань, в которой расположен завод, изолируют на семь дней. Работники, которые возвращаются из других регионов, проведут в карантине 14 дней, пишет Bloomberg. Агентство не уточнило, как именно будет организована изоляция и работа завода в таких условиях.

На такой шаг компания вынуждена пойти из-за распространения коронавируса. Крупнейший завод по сборке iPhone находится в Чжэнчжоу, провинции Хэнань, расположенном примерно в 480 км от Ухани, где началась вспышка вируса. Согласно официальным данным, для проявления первых симптомов коронавируса может потребоваться до 14 дней. Инфицированные могут просто не знать, что заражены. Многие рабочие живут рядом с заводом, поэтому карантин не должен отразиться на производстве.

Компания Foxconn, которая производит смартфоны для мировых производителей, включая Apple, уже подала запросы на возобновление работы заводов в китайские госорганы, но даже если эти запросы будут одобрены, полное возобновление до конца февраля будет невозможно из-за различных ограничений на поездки. Для Foxconn это критично, поскольку ее производство в значительной степени зависит от рабочих-мигрантов из более бедных регионов страны.

В соответствии с внутренним документом, поступившим в распоряжение агенства Reuters, компания рассчитывает максимально использовать местных работников, предоставляя отгулы тем, кто не может вернуться к работе из-за ограничений на передвижение по стране.