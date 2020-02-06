Apple продает больше часов, чем вся швейцарская индустрия часов, подсчитали эксперты Strategy Analytics. По итогам прошлого года Apple отгрузила 31 млн умных часов, в то время как швейцарские бренды все вместе взятые продали только 21 млн.

Как утверждается, Apple смогла за год нарастить продажи умных часов на 36% (в 2018 году этих устройств было продано 22,5 млн штук). В то же время, продажи швейцарских часов за год сократились на 13% — с 24,2 млн штук до 21,1 млн штук.

Хотя Apple не называет конкретные цифры продаж Apple Watch в квартальном отчете, Strategy Analytics собирает данные от розничных партнеров и других поставщиков, чтобы получить оценки продаж.

Аналитики отмечают, что аналоговые наручные часы остаются популярными среди пожилых потребителей, в то время как молодые покупатели все чаще выбирают умные часы.

«Традиционные швейцарские часовщики, такие как Swatch и Tissot, проигрывают войну смарт-устройствам. Apple Watch обеспечивают более качественный продукт, охватывают более широкие каналы розничной торговли и привлекают молодых потребителей, которые хотят носить на запястье цифровые гаджеты. Окно для швейцарских часовых брендов, чтобы оказать влияние на умные часы, закрывается», - отмечает представитель Strategy Analytics Стивен Вальцер.