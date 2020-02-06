В прошлом году было продано больше Apple Watch, чем всех швейцарских часов вместе взятых
Apple продает больше часов, чем вся швейцарская индустрия часов, подсчитали эксперты Strategy Analytics. По итогам прошлого года Apple отгрузила 31 млн умных часов, в то время как швейцарские бренды все вместе взятые продали только 21 млн.
Как утверждается, Apple смогла за год нарастить продажи умных часов на 36% (в 2018 году этих устройств было продано 22,5 млн штук). В то же время, продажи швейцарских часов за год сократились на 13% — с 24,2 млн штук до 21,1 млн штук.
Хотя Apple не называет конкретные цифры продаж Apple Watch в квартальном отчете, Strategy Analytics собирает данные от розничных партнеров и других поставщиков, чтобы получить оценки продаж.
Аналитики отмечают, что аналоговые наручные часы остаются популярными среди пожилых потребителей, в то время как молодые покупатели все чаще выбирают умные часы.
«Традиционные швейцарские часовщики, такие как Swatch и Tissot, проигрывают войну смарт-устройствам. Apple Watch обеспечивают более качественный продукт, охватывают более широкие каналы розничной торговли и привлекают молодых потребителей, которые хотят носить на запястье цифровые гаджеты. Окно для швейцарских часовых брендов, чтобы оказать влияние на умные часы, закрывается», - отмечает представитель Strategy Analytics Стивен Вальцер.
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