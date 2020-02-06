Apple выпустила бета-версию инструментария для разработчиков Xcode (11.4) с возможностью "универсальных покупок". Эта функция предусматривает единоразовый платеж, после которого купленная в Mac App Store программа автоматически становится доступной на iOS-устройствах - и наоборот.

Прежде такая функция была доступна для платформ iOS, iPadOS, watchOS и tvOS. Теперь она будет распространяться и на десктопную ОС Apple. "Универсальные покупки" будут возможны только для приложений, разработанных на базе кроссплатформенного проекта Catalyst.

Чтобы поддержать эти изменения, Apple также синхронизирует категории программного обеспечения в магазинах для обеих платформ. К примеру, каталог приложений для iOS обзаведётся разделами «Инструменты разработчика» и «Графика и дизайн», а в Mac App Store появятся «Книги», «Еда и напитки», «Журналы и газеты», «Навигация» и «Покупки».

"Универсальные покупки" дадут разработчикам больший стимул к созданию проектов с технологией Catalyst. Этот инструмент позволяет перенести iOS-версию приложения на Mac, не переписывая код с нуля, причем с учетом возможностей macOS и особенностей управления мышкой и клавиатурой.

Catalyst появился в macOS 10.15 Catalina, но был встречен без энтузиазма. Пользователи жаловались, что им по-прежнему приходится дважды платить за одну программу, а разработчики были недовольны излишней сложностью портирования приложений.