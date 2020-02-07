В бета-версии macOS 10.15.4 были обнаружены упоминания процессоров производства AMD. В частности, были найдены упоминания APU Picasso, Renoir и Van Gogh. Об этом сообщает пользователь Твиттера @_rogame, который и опубликовал скриншоты с доказательствами.

Поскольку все перечисленные семейства процессоров данной марки являются мобильными, легко предположить, что именно они пропишутся в новых версиях MacBook. Компании Apple могут импонировать возможности встроенной графической подсистемы процессоров AMD, хотя и для дискретной графики этой марки она оставляет достаточно места. Navi 12 — это часто упоминаемый графический процессор. Raven Ridge и Raven Ridge 2 являются 14-нм гибридными графическими процессорами AMD, Picasso выпускается уже по 12-нм техпроцессу, а Renoir и Van Gogh венчают спектр своей принадлежностью к 7-нм технологии производства.

Кроме того, в файлах macOS упоминаются дискретные видеоядра AMD Navi 21, Navi 22 и Navi 23, созданные на графической архитектуре RDNA 2-го поколения. Здесь, впрочем, нет ничего удивительного: Apple долгое время использует GPU AMD, полностью отказавшись от продуктов Nvidia. Видеоадаптеры на 7-нм кристаллах Navi 10 и Navi 14 купертиновцы взяли на вооружение ещё в прошлом году, а в обозримом будущем их заменят более производительные 3D-ускорители.

С 2006 года Apple использует в своих компьютерах и ноутбуках процессоры Intel. Вполне вероятно, что компания заменит поставщика процессоров для своих компьютеров (по крайней мере ноутбуков) в связи с явными преимуществами подобных типов процессоров от AMD, в число которых входят высокая производительность и заметный прирост в энергоэффективности.