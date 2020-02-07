Главное управление по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с мошенничеством (DGCCRF) во Франции оштрафовало Apple на €25 млн по итогам расследования обвинений в преднамеренном ухудшении работы ее устройств за счет обновлений операционной системы. Об этом сообщается в пятницу на сайте регулятора.

В сообщении указано, что решение относится к обновлениям iOS под номерами 10.2.1 и 11.2, которые вышли в 2017 году. Они замедляли работу iPhone 6, iPhone SE и iPhone 7 из-за старых аккумуляторов. Согласно утверждению французских властей, из-за этого пользователям пришлось заменять батареи или приобретать новые устройства.

Расследование не нашло доказательств "умышленных действий в юридическом смысле этого термина", сообщил чиновник министерства экономики. Но потребители не были проинформированы о том, что их телефоны могут быть замедлены обновлением iOS, поэтому Apple была признана виновной во введении в заблуждение.

Компания не стала оспаривать штраф — она планирует выпустить официальное заявление в течение месяца.

Apple подтвердила замедление работы старых iPhone в декабре 2017 года. Купертиновцы специально замедляли частоту процессоров для защиты смартфонов от внезапных отключений. Такое решение обернулось для компании многочисленными судебными исками, в результате которых пришлось принести публичные извинения и снизить стоимость замены аккумулятора в 2018 году.