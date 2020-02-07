Ведомство по патентам и товарным знакам США зарегистрировало патент, поданный Apple в ноябре 2018 года. Он демонстрирует идею размещения датчика отпечатков пальцев в колёсике Digital Crown на умных часах Apple Watch.

Согласно патенту, боковая поверхность умных часов будет иметь прозрачную крышку рядом с датчиками изображения, которые будут расширяться через головку часов. Этот механизм обеспечит биометрическую защиту носимого продукта или, другими словами, безопасность Touch ID. Механизм расположен под основным дисплеем Apple Watch, а также имеет поверхность для передачи света и восприятия изображения.

Для считывания отпечатка может понадобиться не просто приложить палец, а еще прокрутить колесо для получения большего количества информации. Считанная информация передается на сканер по оптическому каналу.

Судя по всему, Apple пока не готова отказаться от технологии Touch ID окончательно. Если в новых iPhone последних лет используется безрамочный дизайн без домашней кнопки и Face ID, то в долгожданном недорогом iPhone домашняя кнопка с Touch ID должна вернуться на своё место.