Минувшей ночью в Голливуде прошла 92-я церемония награждения премией «Оскар». В интервью после награждения Тайка Вайтити, получивший статуэтку за лучший адаптированный сценарий, пожаловался на свой главный рабочий инструмент — клавиатуру MacBook.

"Apple должна исправить эти клавиатуры. На них невозможно печатать — они становятся только хуже. Я уже подумываю перебраться обратно на ПК. У обычных компьютерных клавиатур есть отдача, это намного лучше. Кто тут пользуется ПК? Вот вы понимаете, о чём я. Они намного лучше. А клавиатуры Apple просто кошмарные", - пожаловался Вайтити.

Он в шутку призвал своих коллег из гильдии сценаристов потребовать решения этого вопроса в переговорах с голливудскими продюсерами.

И хотя Тайка Вайтити это не уточнил, очевидно, что речь о пресловутой клавиатуре с механизмом нажатия клавиш «бабочка». Судя по всему, он не в курсе того, что в прошлом году Apple выпустила 16-дюймовый MacBook Pro, в котором дебютировала новая клавиатура Magic Keyboard с улучшенным «ножничным» механизмом, хорошо зарекомендовавшим себя в более старых моделях ноутбуков.

Известно, что Тайка Вайтити снимет для Apple TV+ сериал «Бандиты во времени». Это будет адаптация одноимённого фильма, снятого в 1981 году Терри Гиллиамом.