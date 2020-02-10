Тайваньская Foxconn получила разрешение китайского правительства на возобновление производства на ключевом заводе в северокитайском городе Чжэнчжоу, сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированный источник.

Правда, на рабочие места допущены лишь 16 тысяч человек, что составляет 10% от общего числа сотрудников компании. Остальные не могут въехать в город из-за карантина и ограничения в передвижении.

Также компания получила разрешение на возобновление производства в Шэньчжэне, ключевом южном производственном центре. Два предприятия вместе составляют основную часть сборочных линий Foxconn для iPhone. Руководство компании предпринимает попытки договориться с властями о возобновлении производства в других регионах Китая.

Foxconn, как и другие предприятия Китая в эти дни, оказывает поддержку местным медикам. К примеру, компания запустила собственную линию по производству защитных масок и раздаёт их как своим сотрудникам, так и другим людям.