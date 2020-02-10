Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России скоро начнёт сертифицировать смартфоны с поддержкой стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax). Об этом сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на проект на портале regulation.gov.ru.

На портале появились требования для сертификации данного типа оборудования, разработанные ведомством. Их утверждение позволит использовать соответствующие устройства в российских сетях общего пользования. Ранее в министерство обращались представители Apple, HUAWEI и Samsung с просьбой ускорить подобную процедуру, поскольку без сертификации производители вынуждены отключать функциональность нового стандарта, ограничивая возможности пользователей.

Последние смартфоны компании Apple и Samsung, а также ряд ноутбуков ASUS поддерживают Wi-Fi 6, но владельцы этих устройств в России не могут воспользоваться этим функционалом. Как известно, преимущество Wi-Fi 6 заключается в более высокой по сравнению с предыдущим стандартом пропускной способности, а также в большем количестве одновременных подключений к беспроводной сети. Но для этого необходимо, чтобы оба устройства (и передающее, и принимающее) поддерживали технологию. В противном случае скорость будет на уровне Wi-Fi 5.

«Как только на российском рынке станет доступна поддержка стандарта на уровне законодательства и инфраструктуры, пользователи флагманских устройств смогут его использовать», — заявили в пресс-службе Samsung.

Отмечается, что поддержка стандарта на уровне законодательства и инфраструктуры позволит на практике развёртывать сети связи Wi-Fi 6 общего пользования. В некоторых случаях, полагают участники рынка, такие системы смогут составить конкуренцию будущим российским сетям сотовой связи пятого поколения (5G).