DeepArtment: вакансия инженера сервисного центра Xerox
Компании DeepArtment требуется инженер в АСЦ Xerox на полный рабочий день.
Должностные обязанности:
- Диагностика, ремонт оборудования.
- Выезды к заказчику.
Профессиональные навыки:
- Высокая работоспособность, способность эффективно работать в условиях многозадачности.
- Хорошие коммуникативные навыки, стрессоустойчивость, обучаемость, исполнительность, внимательность, пунктуальность.
Основные условия:
- Гражданство РФ
- График работы с 11.00 до 19.00 часов, 5/2
- Оклад по итогам собеседования
- Испытательный срок 3 месяца
- Оформление по ТК
- Рассматриваем кандидатов без опыта работы
Контактная информация:
- Телефон: +7 (495) 933 6737 или +7 (495) 609 6309 ext. 126
- Контактное лицо – Денис Артемьев
- e-mail: da@deepa.ru
Источник: DeepApple
Обсуждение