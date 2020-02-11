9 февраля 2020 года не стало Андрея Бессемера — Мак-журналиста и на протяжении многих лет одного из редакторов Deepapple.com.



«Ровно десять лет как я работаю Мак-журналистом. Не то юбилей, не то диагноз», — Андрей, 2015 год.

В собственной творческой биографии Андрей выделял три ключевых момента: во-первых, это стартовавшее в 2002 году сотрудничество, а потом и работа в «самом красивом Мак-сайте Рунета» — Mactime.ru. Затем — конец 2005-го и первые шаги рубрики Maclife на сайте iXBT.com. И, наконец, февраль 2008 года, когда Андрей влился в проект Deepapple.com.

Объёмы сделанного Бессемером за годы работы в «Дипэппле» точному учёту не поддаются, однако принято считать, что это как минимум 6000 новостей, статей, переводов и адаптаций, около десятка разнокалиберных скриптов, внушительный шматок «типсов» и фактически отданная Андрею на откуп рубрика «Цитаты дня».

Всё это время Андрей оставался удивительно парадоксальной личностью: совершенно непубличный человек, для которого представиться на очередной сходке Мак-юзеров навсегда осталось непосильной задачей — и одновременно предприимчивый журналист, в поисках ответа способный в сжатые сроки достучаться до музыкантов из «Frau Muller», американских военных в Неваде или автора книги «Becoming Steve Jobs».

К сожалению, многолетнее сотрудничество с Deepapple.com прервалось в середине 2016 года, когда Андрей переехал в Соединённые Штаты. Ещё один парадокс Бессемера: вплотную приблизившись к вотчине Apple, он стал всё больше и больше отдаляться от любимой «макинтошной» тематики. «В куковской Apple больше нет прежней частички магии», — признавался Андрей в частной переписке. — «Эпоха сошла на нет. Магия ушла точно так же, как ушли Джобс и молодость».

Теперь ушёл и сам Андрей.