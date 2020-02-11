На днях в базе данных бенчмарка 3DMark появилась запись с неизвестным лэптопом MacBook, основанном на таком же неизвестном процессоре Intel Core i3-1000NG4.

Процессор оперирует двумя физическими ядрами с поддержкой технологии Hyper-Threading, работает на частоте 1,1 ГГц с возможностью динамического разгона до 2,3 ГГц, и оснащается встроенной графикой Iris Plus G4 с 48 исполнительными модулями на частоте 850 МГц.

При этом Intel Core i3-1000NG4 несколько отличается от серийной модели Core i3-1000G4. Различия есть в максимальной частоте самого чипа и графического ядра. В случае с Intel Core i3-1000NG4 они несколько меньше, чем у серийного процессора.

Вполне возможно, что тесты проходила обновлённая модель MacBook Air. Нынешнее поколение MacBook Air использует CPU Core i5-8210Y (Amber Lake-Y), и вполне логично, что обновлённая модель, которая уже напрашивается, также будет использовать сверхэнергоэффективные CPU нового поколения (Ice Lake-Y).

Предполагается, что анонс обновленного MacBook Air состоится весной этого года. Кроме нового процессора, ноутбук также может получить клавиатуру с ножничным механизмом.