Производитель и поставщик аксессуаров для смартфонов Totallee на днях открыл предварительные заказы на защитный чехол для еще неанонсированного Apple iPhone SE 2.

Предлагается матовый белый и чёрный, а также и прозрачный варианты чехла по цене 35 долларов. Чехол уже можно заказать, а поставки должны начаться 24 марта.

Производители чехлов часто заранее готовят аксессуары для новых моделей iPhone, основываясь на слухах, утечках схем, визуализациях и других деталях. Чаще всего эта информация является достаточно точной, чтобы заранее спроектированные чехлы хорошо подходили к устройству. Это позволяет заработать значительные средства первому, кто предложит чехол для только что поступившего в продажу смартфона iPhone.

По слухам, Apple выпустит новую доступную модель iPhone в марте. Ожидается, что цена на новинку будет начинаться от 399 долларов.