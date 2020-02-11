В рамках прошедшего сегодня в Сан-Франциско мероприятия Galaxy Unpacked 2020, южнокорейский гигант представил новые флагманские смартфоны серии Galaxy S20.

Как и ожидалось, в нее вошли три модели: базовый Galaxy S20, более крупный Galaxy S20+ и топовый Galaxy S20 Ultra. Отличия кроются в размерах корпуса, ёмкости батареи, конфигурации и дизайне камер, а также в вариантах комплектации памятью. На этот раз Samsung исключила из флагманской серии удешевлённый аппарат вроде прошлогоднего Galaxy S10e.

Производитель первым делом выделяет принципиально новую систему камер с поддержкой записи видео 8К, усиленную технологиями ИИ и крупнейшим на сегодня оптическим сенсором Samsung, поддержку 5G с двухрежимной поддержкой сетей пятого поколения (NSA и SA), высокопроизводительный процессор, огромные объемы памяти и широкие развлекательные возможности.

Экраны устройств имеют вырез по центру под фронтальную камеру. Galaxy S20 и S20+ получили селфи-камеры разрешением 10 мегапикселей, премиальный S20 Ultra — 40 мегапикселей.

Основой телефонов стал 7-нанометровый чип Exynos 990, который работает с памятью LPDDR5. Кроме того, новинки оснащены динамиками производства AKG с поддержкой Dolby Atmos Stereo. Вся линейка Samsung Galaxy S20 защищена от воды и пыли по стандарту IP68.

Базовый флагман S20 получил 6,2-дюймовый экран с частотой 120 герц и поддержкой HDR+. Смартфон имеет восемь гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Ёмкость аккумулятора составляет 4000 миллиампер-часов. На задней панели устройства находится тройная камера с сенсорами разрешением 64, 12 и 12 мегапикселей. Он поддерживает 30-кратный гибридный зум.

S20+ имеет не так много отличий от своего младшего собрата. Тот же Dynamic AMOLED-дисплей, но диагональю уже 6,7 дюймов. Основных камер три и они идентичны таковым у S20. Бонусом идёт дополнительный датчик глубины ToF. Аккумулятор увеличен до 4500 миллиампер-часов.У смартфона 12 ГБ оперативной и от 128 до 512 ГБ постоянной памяти.

Galaxy S20 Ultra вобрал в себя все передовые разработки Samsung. Он получил самый большой экран за всю историю линейки — на 6,9 дюйма. Матрица Dynamic AMOLED с разрешением Quad HD+ обрамлена тонкими рамками со всех сторон, а сверху по центру расположилось небольшое отверстие под фронтальную камеру, как в прошлогоднем Galaxy Note10. В дисплей также встроен сканер отпечатков пальцев.

Galaxy S20 Ultra получил не только существенно улучшенную лицевую камеру, но и не менее продвинутую тыльную. Прежде всего, базовый широкоугольный модуль получил разрешение 108 Мп, но внимание: это не привычный Quad Bayer, так как речь идёт не о группах из 4 пикселей под одним светофильтром, — а здесь их девять. То есть в режиме съёмки с высокой светочувствительностью пользователи получат не ожидаемые 27 Мп, а 12 Мп. При этом размер пикселя составит не 1,6 мкм, а все 2,4 мкм — таким показателем наделены популярные однодюймовые 20,5-Мп сенсоры Sony. То есть речь идёт о недоступном прежде на смартфонах качестве фотографий, но при сравнительно небольшом разрешении снимков.

Zoom-камера у S20 Ultra отличается вдвое большим, 4-кратным, масштабированием. Впрочем, речь идёт о перископическом объективе с плавным настраиваемым приближением от 1X до 4X. При этом пришлось пойти на такие компромиссы, как меньшее разрешение в 48 Мп с тем же размером пикселя и почти вчетверо более слабая светосила объектива. Все три смартфона способны записывать видео 8K с помощью телеобъективов, а Ultra — и на основной 108-Мп сенсор.

Galaxy S20 Ultra имеет максимальный среди линейки объём памяти: 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти. Как и младшие модели, смартфон получил защиту от воды и пыли IP68 и Android 10 One UI 2.0 из коробки. Батарея в данном случае объёмом 5000 мАч.

В России смартфоны поступят в продажу с 13 марта 2020 года. Стоимость Galaxy S20 составит 69,99 тыс. руб., S20+ — 79,99 тыс. руб., S20 Ultra — 99,99 тыс. руб. Старшая модель будет доступна в сером и черном цветах, а S20+ также в красном цвете. Модель S20 будет доступна в сером, голубом и красном цветах.