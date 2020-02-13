У беспроводных наушников с активным шумоподавлением AirPods Pro, которые Apple представила в октябре 2019 года, может появиться более доступная версия. Об этом сообщает портал Digitimes.

По информации издания, Apple ведёт переговоры с поставщиками и партнёрами на Тайване о начале производства нескольких новых устройств, среди которых - AirPods Pro Lite. В публикации DigiTimes гаджет фигурирует под названием «AirPod Pro Lite». Вероятно в сообщение DigiTimes вкралась опечатка.

Исходя из названия можно предположить, что компания планирует разработать новую модификацию AirPods Pro, однако немного упрощенную. Никаких технических деталей в публикации не сообщается.

Упоминаются AirPods Pro Lite мельком, в то время как основная тема публикации DigiTimes - попытки Apple диверсифицировать цепочку поставок и расширить число партнёров за пределами Китая, где продолжается эпидемия коронавирусной пневмонии.

По мнению ресурса MacRumors, у AirPods Pro Lite возникнут проблемы с позиционированием в актуальной линейке наушников Apple. Издание считает, что дорогому аксессуару уже есть альтернатива в виде наушников AirPods второго поколения, которые стоят примерно на 50 долларов дешевле.

Не исключено, что речь идёт о третьем поколении беспроводных наушников компании, которые подобным образом завуалированы среди производственных партнёров.