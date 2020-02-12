Apple присоединилась к Fast Identity Online Alliance, главной целью которого является создание более строгих стандартов аутентификации и снижение зависимости от паролей. Альянс направлен на решение «мировой проблемы с паролями».

FIDO был основан в июле 2012 году несколькими компаниями, среди которых оказались PayPal и Lenovo. Альянс занимается созданием и продвижением стандартов аутентификации. Он стремится повысить безопасность пользователей, отдавая предпочтение технологиям, работающим лучше и проще паролей. Сейчас в состав этой организации уже входят лидеры IT-отрасли, такие как Google, Microsoft, Samsung, Amazon, ARM и Intel, а также крупные финансовые компании, наряду с ING, Mastercard и Visa.

Альянс предлагает заменить классические пароли на специальные доверенные устройства, вроде того, как сейчас работает двухфакторная аутентификация Apple (2FA) с использованием устройств Apple. Когда вы пытаетесь войти на новое устройство Apple с вашим Apple ID, компания отправляет код на доверенное устройство, и вы его вводите.

С системой Apple это дополнительный шаг, но альянс хочет, чтобы подобный подход принципе подменил собой пароли. Например, если вы попытаетесь войти на веб-сайт на вашем iPhone, вы введете только свое имя пользователя, а затем отправите запрос аутентификации на одно из ваших других зарегистрированных устройств, например на Apple Watch. Вы можете просто нажать кнопку, чтобы авторизоваться. Точно так же, когда вы получаете доступ к сервису на вашем Mac, для этого нужно лишь одобрить его на своем iPhone - и так далее.

В декабре прошлого года Apple реализовала в iOS поддержку физических ключей безопасности на системном уровне. Усиленная защита может быть включена для любого приложения или сайта в браузере Safari.

Начиная с версии 13.3, iOS поддерживает любое FIDO2-совместимое устройство с USB-C, NFC и Lightning. Подключив брелок к iPhone или iPad, пользователи могут входить в аккаунты без ввода пароля или кода из СМС - в частности, в Gmail, Dropbox, Twitter, Outlook и Facebook.