В Барселоне отменили одну из крупнейших мировых выставок мобильной индустрии — Всемирный мобильный конгресс (Mobile World Congress, MWC). Ассоциация GSM, являющаяся организатором мероприятия, объявила, что отменяет проведение MWC 2020 из-за проблем, связанных с коронавирусом. Выставка должна была пройти в Барселоне с 24 по 27 февраля.

"GSMA отменила MWC 2020, поскольку глобальная обеспокоенность в связи со вспышкой коронавируса, риски, связанные с поездками, и другие обстоятельства делают проведение этого мероприятия невозможным", - говорится в заявлении главы MWC Джона Хоффмана.

Объявление об отмене MWC 2020 оказалось неожиданным для многих. Ассоциация GSMA намеревалась обсудить дальнейшие действия 14 февраля. С начала 2020 года от участия в MWC отказались представители Facebook, Amazon, LG, Intel, NVIDIA, Ericsson и других крупных ИТ-компаний.

В прошлом году MWC посетило более 100 тыс. человек. Немало из них либо живут в Китае, либо работают в китайских компаниях. Компании боятся отправлять своих сотрудников и партнеров на мероприятия, в котором будут участвовать люди со всего мира.

MWC отменили впервые за 33 года проведения выставки. Впервые MWC была проведена в 1987 году. С тех пор мероприятие проходило каждый год в разных городах и времена года, но последние 10 лет все компании собирали только в Барселоне, именно в феврале. Выставка приносит около 500 миллионов евро и создает 14.000 рабочих мест в Испании.