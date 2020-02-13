Компания Essential, основанная создателем Android Энди Рубиным в 2015 году, объявила о закрытии. За время своего существования компания выпустила всего один смартфон — и его продажи провалились.

Запуск Essential Phone три года назад изобиловал громкими заявлениями о модульной конструкции нового поколения, никогда не устаревающем смартфоне, способном составить угрозу рыночным позициям крупнейших брендов, таких как Samsung и Sony. Амбиции Рубина были подкреплены 330 миллионами долларов венчурных инвестиций от таких видных игроков, как Amazon.com, Tencent Holdings и Hon Hai Precision Industry (Foxconn).

Однако дебютный смартфон, вышедший с большим отставанием от графика, не оправдал ожиданий. Покупатели жаловались на проблемы с камерами, сенсорным экраном и функцией звонков. Это отразилось на продажах смартфона, и компания отказалась от его дальнейшего производства, ровно как и от планов по выпуску его преемника.

Через год после начала продаж компании удалось реализовать примерно 150 тысяч смартфонов. В 2018 году стало известно, что из Essential ушли десятки инженеров, а также несколько топ-менеджеров, и руководство компании рассматривает возможность ее продажи.

В октябре 2019 года Рубин представил прототип Progect GEM (ранее известный, как Essential Phone 2). Это чрезвычайно необычный смартфон в сильно вытянутом и узком корпусе с полностью переработанным интерфейсом Android. Выглядело многообещающе и по-настоящему оригинально, однако, судя по всему, довести его до ума не получилось.

В компании заявили, что "не видят четкого будущего" для Project GEM. "С учетом этого мы приняли тяжелое решение прекратить работу и закрыть Essential", - сказано в официальном блоге. Апдейтов для Essential Phone также выпускаться больше не будет. Последним станет обновление безопасности PH-1, вышедшее 3 февраля. Почтовый клиент Newton Mail, владельцем которого компания стала в конце 2018 года с покупкой CloudMagic, закроется 1 мая.