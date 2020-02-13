Из-за коронавируса iPhone 12 на старте продаж может быть в дефиците

Apple может перенести начало массового производства iPhone 12 с июня на более поздний срок. Об этом сообщает тайваньское издание DigiTimes со ссылкой на источники в цепочке поставок.

По данным издания, Apple не отправила инженеров в Китай для проведения инженерно-проверочного теста (Engineering Validation Test, EVT) iPhone 12. EVT проводится на прототипах, чтобы убедиться, что они правильно функционируют, отвечают всем спецификациям и стандартам Apple. Проведение EVT — обязательная часть процедуры, предваряющей запуск устройства в производство.

Обычно производство начинается в июне, чтобы успеть создать необходимое количество устройств для старта продаж осенью. Чем позже пройдёт этап EVT, тем позже может начаться производство, и тем меньше смартфонов успеют изготовить заводы к сентябрю. Это всё может привести к дефициту новых iPhone.

Вместе с тем бюджетный iPhone SE2 (он же iPhone 9) эта проблема обошла стороной: его производство стартовало еще до закрытия заводов. Впрочем, и в этом случае коронавирус, скорее всего, сделает свое дело: премьера и старт продаж ожидаемой новинки могут подзадержаться.

Источник: MacRumors

Обсуждение

macovka
13.02.2020, 18:19
 Оптимистично... Вообще это именно от него и зависит.
Исходя из того, про что говорят - вся надежда на лето и жару. Без слов.
Как пиписьками меряться - у кого ВВП больше, у кого друзья толще - тут кандидатов много. А как реальные проблемы, то вся надежда на создателя и погоду... Чудно.
И ещё конечно развлекают подобные новости с прогнозами хватит ли всем айфонов - а будет ли кому их покупать или сколько штук понадобится?
manil
13.02.2020, 22:26
 Да видно этот короновирус :-X сделает нам погоду в 2020 году, капитально так..
iPhoner
14.02.2020, 03:44
 дуроскоп разгулялся, придумать дурилку и на неё всё спихивать
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