Apple может перенести начало массового производства iPhone 12 с июня на более поздний срок. Об этом сообщает тайваньское издание DigiTimes со ссылкой на источники в цепочке поставок.

По данным издания, Apple не отправила инженеров в Китай для проведения инженерно-проверочного теста (Engineering Validation Test, EVT) iPhone 12. EVT проводится на прототипах, чтобы убедиться, что они правильно функционируют, отвечают всем спецификациям и стандартам Apple. Проведение EVT — обязательная часть процедуры, предваряющей запуск устройства в производство.

Обычно производство начинается в июне, чтобы успеть создать необходимое количество устройств для старта продаж осенью. Чем позже пройдёт этап EVT, тем позже может начаться производство, и тем меньше смартфонов успеют изготовить заводы к сентябрю. Это всё может привести к дефициту новых iPhone.

Вместе с тем бюджетный iPhone SE2 (он же iPhone 9) эта проблема обошла стороной: его производство стартовало еще до закрытия заводов. Впрочем, и в этом случае коронавирус, скорее всего, сделает свое дело: премьера и старт продаж ожидаемой новинки могут подзадержаться.