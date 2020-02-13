Apple собирается выпустит iPad Pro 2020 с поддержкой 5G осенью этого года, сообщает тайваньское издание DigiTimes.

Планшет получит новейший процессор Apple A14 (или улучшенный A14X), выполненный по 5-нм техпроцессу и ToF-камеру для более широких возможностей при работе в дополненной реальности и улучшенных портретных снимков.

Утверждается, что iPad Pro 5G, как и смартфоны линейки iPhone 12, сможет работать в мобильных сетях пятого поколения как в скоростном миллиметровом диапазоне (mmWave), так и при «медленных» частотах ниже 6 ГГц (sub-6GHZ). Ожидается, что эти устройства получат модемы Qualcomm Snapdragon X55.

Согласно другому отчёту, единственным производителем VCSEL-компонентов для ToF-датчиков станет компания Win Semi. Ожидается, что ToF-модули получат и iPhone 5G и iPad.

Презентация iPad Pro 5G должна состояться осенью, тогда как весной могут представить обновлённую линейку iPad Pro с тройной камерой и 3D-датчиками для дополненной реальности.