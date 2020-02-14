Apple начала продавать восстановленные 16-дюймовые модели MacBook Pro в своём онлайн магазине. Дебют лэптопов состоялся в ноябре прошлого года.

Стоимость всех восстановленных MacBook Pro на 15% меньше первоначальной цены устройств. Цена за самый недорогой вариант с 6-ядерным Intel Core i7 и 16/512 ГБ памяти составляет $2039 (скидка $360), то есть около 130 тысяч рублей. В России такая конфигурация оценивается в 200 тысяч рублей за новое (а не официально восстановленное) устройство.

Как всегда в таких случаях, производитель обещает, что все восстановленные модели полностью исправны, протестированы, упакованы в новые коробки и готовы к работе. Apple особо подчеркивает, что все подобные устройства снабжают новыми кабелями USB Type-C и адаптерами питания мощностью 96 Вт, а также имеют стандартную гарантию 1 год.

На данный момент восстановленные модели MacBook Pro доступны только для покупки в США и появятся ли они в других регионах пока не известно.