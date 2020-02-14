Чтобы повысить точность определения местоположения устройств, Apple подала заявку на использование машинного обучения вместе с фильтром Калмана - алгоритмом, который позволяет рассчитывать координаты. Об этом пишет VentureBeat со ссылкой на заявление Ведомства по патентам и товарным знакам США.

Многие навигационные системы, в том числе и GPS, используют данные спутников для определения координат различных устройств. При этом из-за расстояния между спутниками и пользователями случается небольшая задержка, и эта геопозиция может быть передана с ошибкой.

Обычно навигационные системы используют данные о координатах с нескольких спутников в реальном времени. Apple хочет применить технологии машинного обучения, чтобы получать промежуточные данные о местоположении пользователя, опираясь на ранее собранную информацию об окружении, уточняет The VentureBeat.

Например, в конкретном городском квартале есть постоянные характеристики отражения сигнала спутника, которые искажают координаты. Машинное обучение позволит учесть эти погрешности, объясняет издание.

Другие решения повышения точности навигации включают использование для определения местоположения сигнала 5G миллиметрового диапазона. Также предлагается одновременное использование сигнала нескольких систем спутниковой навигации.