Apple ожидает большой спрос на следующее поколение iPhone с поддержкой 5G. Об этом сообщает ресурс Digitimes со ссылкой на источники среди поставщиков комплектующих для будущих смартфонов.

По данным источников, еще в начале года Apple опубликовала предварительный прогноз по поставкам однокристальных систем для смартфонов iPhone в этом году. В этом году компания планирует заказать на 50 или даже 60% больше процессоров Apple A14, чем было заказано SoC Apple A13 в прошлом году.

Также есть еще одна причина большого заказа на A14: по многочисленным слухам, Apple расширит линейку iPhone. Вместо трех устройств, как это было в последние годы, компания представит пять смартфонов — а значит, и чипов понадобится больше.

A14, кроме поддержки 5G и, очевидно, улучшенной производительности, будет отличаться от A13 более совершенным техпроцессом: 5 нм вместо нынешних 7 нм. Это позволит улучшить вычислительную мощность и энергоэффективность чипа.

DigiTimes также добавляет, что анонс iPhone модельного ряда 2020 года пока по-прежнему ожидается в сентябре. Однако на сроки поставок компонентов для этих аппаратов, а следовательно, и на дату презентации может повлиять вспышка коронавируса.