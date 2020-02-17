Apple представила обновление функции Quick Look. Теперь пользователи iPhone и iPad смогут «примерять» товары в магазинах с использованием технологии дополненной реальности и покупать их.

По сути, владельцы устройств смогут сначала посмотреть, как продукт выглядит в реальности, а затем сразу купить его. Quick Look уже позволяет продавцам предлагать предварительный просмотр в AR для своих продуктов. Нововведение в том, что теперь они могут добавить в дополненную реальность кнопку для немедленной покупки товара через Apple Pay, например.

Пока функция доступна только покупателям некоторых американских торговых сетей вроде Home Depot, Bang & Olufsen и Wayfair. Очевидно, что со временем присутствие Quick Look будет расширено, однако всё зависит от желания конкретного ритейлера, поэтому и сроков распространения функции Apple не называет. Ведь для этого нужно не только нарисовать объект в 3D, но и соблюсти его размеры, чтобы дать покупателю представление о габаритах, озвучить его и протестировать его работу в AR.

В бета-версии Quick Look для iOS и iPadOS реализовано ещё одно интересное нововведение — поддержка объёмного звучания. Благодаря ей, издающие звук продукты (например, мягкие игрушки или синтезаторы) должны смотреться в дополненной реальности намного более реалистично.

Приложение Quick Look появилось в 2018 году. До недавнего времени в нём можно было лишь просматривать объемные AR-модели, а для покупки товаров было необходимо переходить на сайты магазинов или производителей. Теперь покупку можно осуществлять непосредственно в Quick Look.