По сообщениям ресурса Fast Company, Apple ведёт разработку собственного антенного модуля для будущих смартфонов iPhone с поддержкой сетей связи пятого поколения (5G). Предполагается, что разработка была начата из-за того, что Apple осталась недовольна 5G-антенной, предлагаемой Qualcomm.

По мнению неназванного источника, знакомого с планами Apple, компания намерена отказаться от дизайна антенного модуля миллиметрового диапазона QTM 525 5G, предложенного компанией Qualcomm. Причина в том, что антенный модуль Qualcomm «не вписывается в изящный дизайн, который Apple хочет использовать для нового смартфона». Несмотря на то, что Apple может использовать собственную 5G-антенну, модемы для сетей связи пятого поколения всё равно будут поставляться Qualcomm.

Необходимые для обеспечения связи пятого поколения антенны сложнее разработать, чем другие подобные детали, рассказал собеседник Fast Company. Из-за того, что они посылают и получают более высокочастотные сигналы, при разработке у производителей остается «меньше возможности для ошибки». Незначительная неточность при разработке может позднее вызвать проблемы со связью у владельца смартфона.

Разработка Apple собственной 5G-антенны имеет смысл, учитывая, что зависимость от Qualcomm – лишь дело времени. В прошлом году Apple урегулировала длительный судебный спор с Qualcomm, а её бывший партнёр Intel так и не смог предоставить 5G-модемы в требуемые сроки. Тем не менее, по словам источника, Apple подходит к возобновлению отношений с Qualcomm с большой осторожностью, опасаясь новых претензий.