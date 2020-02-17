Вышел первый трейлер сериала-антологии «Удивительные истории» для сервиса Apple TV+. Это перезапуск одноименного шоу Стивена Спилберга, выходившего в восьмидесятые.

Ранее Спилберг сообщал, что первый сезон перезапуска будет объединён некой «общей темой». Судя по трейлеру, она касается внеземных цивилизаций или технологий. Сам Спилберг выступает одним из продюсеров готовящегося проекта.

Каждый эпизод «Историй» — законченный фантастический сюжет, посвящённый разным персонажам. Помимо прочих, роли в сериале исполнили Керри Бише («Остановись и гори»), Джош Холлоуэй («Остаться в живых»), Виктория Педретти («Призраки дома на холме»), а также Роберт Форстер («Твин Пикс», «Джеки Браун»), для которого роль дедушки со сверхспособностями стала одной из последних перед смертью в октябре 2019-го.

Оригинальный сериал выходил в США на телеканале NBC в 1985-1987 годах. Всего было показано два сезона. Постановщиками некоторых серий выступали как сам Спилберг, так и Мартин Скорсезе и Роберт Земекис. Сериал был номинирован на 12 премий Emmy, получив в итоге пять наград.

Шоу стартует на Apple TV+ 6 марта.