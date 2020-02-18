По информации немецкого сайта iphone-ticker.de, Apple представит новое поколение бюджетного смартфона iPhone SE 31 марта, а в продажу устройство поступит уже 3 апреля. Ресурс получил эту информацию от источников в американской корпорации.

Ранее появилась информация, что новый смартфон будет продаваться по той же цене, что и iPhone SE на старте — то есть от 399 долларов США. Аналитик Минг-Чи Куо прогнозирует, что iPhone SE 2 (он же iPhone 9) получит топовый процессор Apple A13 (как во всей нынешней линейке iPhone), 3 ГБ оперативной памяти и накопитель объёмом 64 или 128 ГБ. Себестоимость устройства будет будет снижена за счёт использования дизайна iPhone 8, недорогой LCD-матрицы и камер среднего уровня.

Ожидается, что одновременно со смартфоном будут анонсированы новый планшет iPad Pro и обновлённый 13-дюймовый лэптоп MacBook Pro, а также iOS 13.4 с новыми функциями, среди которых общий доступ к папкам iCloud Drive и новые Memoji.

Кроме этого, не исключено, что Apple представит совершенно новое для себя устройство — Bluetooth-метку AirTag. Многочисленные подтверждения того, что компания работает над гаджетом были сделаны в конце прошлого года.

Apple не в первый раз собирается провести весеннюю презентацию. 25 марта 2019 года компания показала Apple Card и сервис Arcade, 27 марта 2018 года прошло мероприятие, посвященное образованию и выходу бюджетных iPad.