Apple больше не рассчитывает добиться намеченной выручки в первом квартале 2020 года из-за влияния вспышки коронавируса на производство и продажи устройств в Китае. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Как пояснили в Apple, причиной снижения прогноза по прибыли в январе-марте 2020 года является падение производства iPhone из-за остановки предприятий в КНР. Кроме того, на финансовых показателях компании отразится снижение спроса в Китае из-за закрытия там торговых точек на карантин. КНР является вторым по величине рынком сбыта для Apple после США.

В Apple отметили, что ее партнеры по производству iPhone находятся за пределами провинции Хубэй - эпицентра вспышки заболевания - и уже возобновили работу, но этот процесс оказался медленнее ожидаемого.

"Наш главный приоритет — сейчас и всегда — это здоровье и безопасность наших сотрудников, партнёров, клиентов и сообществ, в которых мы работаем. Мы глубоко признательны тем, кто находится на передовой противостояния этой чрезвычайной ситуации в области здравоохранения", - отметил глава компании Тим Кук.

В январе 2020 года Apple прогнозировала рост выручки по втором квартале финансового года на 9-15% — от $63 млрд до $67 млрд. Второй квартал финансового года закончится в марте 2020 года. Apple не стала озвучивать новый прогноз доходов на март, поскольку ситуация "развивается".