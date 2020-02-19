Минкомсвязи России ведёт плотные переговоры с Apple о предустановке российского программного обеспечения на устройства компании. Об этом рассказал глава министерства Максут Шадаев.

На этой неделе представители компаний Samsung, Xiaomi и Huawei заявили, что готовы исполнять новые требования российского законодательства и предустановить ряд отечественных приложений на свои смартфоны. Apple никак не комментировала закон с момента его принятия. Как выяснилось, она ведет переговоры с Минкомсвязи об условиях исполнения новых правил.

Детали переговоров с Apple Шадаев не раскрыл. Ранее компания выступала против введения в законодательство норм, обязывающих её предустанавливать российский софт. Она даже не исключала того, что ей придётся перестать продавать смартфоны в России. Российский рынок не является для Apple ключевым, в отличие, например, от китайского, где компания пошла на такие уступки и добавила на смартфоны несколько приложений китайских разработчиков (например, поиск и карты Baido).

В перечень обязательных к установке программ войдут госуслуги, клиент платёжной системы «Мир», а также отечественные поисковая система, антивирус, навигатор, мессенджер и социальная сеть. Точный список должно позже объявить правительство.