По сведениям аналитика Минг-Чи Куо, фирменный трекер Apple для поиска вещей будет представлен во втором или третьем квартале текущего года. Такую информацию эксперт получил от партнеров Apple.

Как заявляет Куо, партнёры Apple начнут масштабное производство чипов сверхширокополосных (UWB) сетей во втором-третьем квартале года. К концу года производители смогут выпускать десятки миллионов единиц таких устройств. Предполагается, что эти чипы предназначены именно для AirTag.

Основным производителем называется Universal Scientific Industrial, на долю которой будет приходиться порядка 60% выпускаемых гаджетов.

Трекер Apple должен помогать пользователям находить потерянные вещи. При этом есть вероятность, что местоположение метки AirTags будет отображаться не только на карте. Источники отмечают, что в поиске предметов будет использоваться дополненная реальность.

Первые упоминания трекера были обнаружены в бете iOS 13 в июне 2019 года. Ожидалось, что AirTag будет представлен на осенней презентации Apple, однако этого не случилось.