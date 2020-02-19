19 февраля 1990 года, то есть ровно 30 лет назад, вышла первая версия графического редактора Adobe Photoshop, первоначально предназначенного для работы на компьютерах Apple Macintosh Plus.

Photoshop — достаточно мощный, но при этом не очень сложный в освоении инструмент, ставший де-факто стандартом индустрии благодаря своему непрекращающемуся развитию.

Изначально программа создавалась силами всего лишь двух человек: братьями Джоном и Томасом Ноллами — первых из них работал во всемирно известной компании Industrial Light & Magic, а второй имел докторскую степень в области компьютерного зрения. Первые версии Фотошопа использовал режиссер Джейс Кэмерон для создания графики в фильме «Бездна».

В юбилейном обновлении Adobe улучшила функцию автоматической заливки с учетом содержимого. Также были переработаны алгоритмы создания эффекта матового стекла (Blur), в следствие чего функция стала работать гораздо быстрее, а получаемый результат стал более качественным. Улучшилась поддержка стилусов для планшетов под управлением ОС Windows, а пользователи macOS получили ещё поддержку тёмной темы.

В версии приложения для iPad теперь реализовано интеллектуальное автоматическое выделение одновременно нескольких объектов на изображении. Распознавание объектов реализуется с помощью технологии Sensei AI, которая работает на основе машинного обучения. Пользователю достаточно указать часть изображения, и приложение само выделяет обнаруженные там объекты.

Photoshop для iPad также получил дополнительные настройки для добавления текста на изображение, включая масштабирование и форматирование написанного.