В первой бета-версии iOS 13.4 появилась новая функция CarKey, позволяющая использовать вместо ключей от автомобилей смартфон или умные часы с модулем NFC.

Во второй бета-версии iOS 13.4 появилась возможность делиться ключами через приложение iMessage. До этого виртуальным ключом можно было делиться только через Wallet, который является хранилищем для ключей CarKey.

Однако у функции «расшаривания» виртуальных ключей есть некоторые ограничения. В частности, им можно делиться только в личных сообщениях. Оставлять ключ в групповых чатах нельзя — эта функция отключена по соображениям безопасности.

Из-за того, что виртуальный ключ от автомобиля – это чувствительная информация, которая требует безопасного хранения, Apple предусмотрела довольно простой, но эффективный защитный механизм. Он предполагает обязательное подтверждение личности использующего путём сканирования биометрических данных – лица или отпечатка пальца. В результате даже если посторонний завладеет разблокированным iPhone или Apple Watch, открыть автомобиль без подтверждения личности всё равно не выйдет. Конечно, на всякий случай есть возможность активировать экспресс-режим, который позволяет не проходить верификацию, но это уже будет не так надёжно.

Дата релиза новой функции не объявляется, но, вероятно, это произойдет одновременно с выходом стабильной версии iOS 13.4.

Функция CarKey базируется на технологии Digital Key, разработку которой ведёт консорциум Car Connectivity Consortium (CCC). Apple является одним из участников консорциума, наряду с Audi, GM, BMW, Hyundai, NXP, Qualcomm, Volkswagen и другими компаниями.