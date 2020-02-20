Как сообщает Bloomberg, Apple хочет добавить в iOS возможность замены стандартного браузера Safari и приложения «Почта» на программы сторонних разработчиков.

Также сообщается, что компания работает над тем, чтобы сторонние музыкальные сервисы, такие как Spotify, могли работать непосредственно на умной колонке HomePod, без необходимости потоковой передачи с устройства Apple через AirPlay.

По данным Bloomberg, на такой шаг Apple подтолкнула критика сторонних разработчиков, которые заверяют, что компания даёт собственным приложениям несправедливое преимущество в App Store. Также Apple опасается, что правительства некоторых стран могут начать расследования по факту возможных нарушений антимонопольного законодательства.

Хотя указывается, что планы находятся на ранней стадии обсуждения, Bloomberg пишет, что изменения могут появиться в этом году в iOS 14 и в обновлении прошивки HomePod.