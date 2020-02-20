Разработчик популярного сервиса Tumblr Стив Стреза обвинил Apple в обилии рекламы на iPhone и iPad. По его словам, Apple агрессивно продвигает собственные сервисы многочисленными рекламными вставками, которые появляются по всему интерфейсу iOS.

В своём блоге он опубликовал большой материал, где привел несколько примеров рекламы, отображающейся на iPhone. При этом он отмечает, что пользователям предлагают те сервисы, на которые они ещё не подписаны. Саму же рекламу отключить нельзя, причём система показывает её даже в push-уведомлениях.

Как оказалось, объявления появляются в Apple Music, Apple TV+, Apple News+, Apple Card, Apple Arcade и iOS App Store. Стреза отметил, что объявления будут выводиться на экран, пока владелец iPhone или iPad не зарегистрируется в соответствующем сервисе.

По мнению специалиста, компания будет только наращивать число уведомлений, поскольку доходы от сервисов с каждым годом только растут.