Новый 13-дюймовый MacBook Pro с процессором Intel Core i7 10-го поколения засветился в базе синтетического теста 3DMark Time Spy.

Недавно в интернете были обнаружены результаты тестирования неизвестного MacBook с процессором Intel Core i3-1000NG4, и, скорее всего, это будет новый MacBook Air. На днях пользователь Твиттера _rogame опубликовал скриншот, в котором приведено сравнение показателей 13-дюймового MacBook Pro с процессором Intel 10-го поколения (Ice Lake Core i7-1068NG7) с 13-дюймовым MacBook Pro 2019 года с процессором Intel 8-го поколения (Core i5-8279U).

Time Spy



i5-8279U 4C/8T 2.4GHz base 4.1GHz boost + Iris Plus 655 with 128MB eDRAM 28W (2019 13" MacBook Pro)

vs

i7-1068NG7 4C/8T 2.3GHz base 4.1GHz boost 28W (2020 13" MacBook Pro) pic.twitter.com/Ogr4sfGGNa — _rogame (@_rogame) February 15, 2020

Процессор Intel Core i7-1068NG7 имеет частоту 2,3 ГГц (Turbo Boost 4,1 ГГц) и энергопотребление 28 Вт. В сравнении с Core i5-8279U, на котором базируется MacBook Pro 13" 2019 года, новый чип быстрее примерно на 12%, а графическая подсистема мощнее на 30%.

Если результаты бенчмарка достоверны, то MacBook Pro 13 станет первым ноутбуком Apple, оснащённым чипом Intel 10-го поколения. Позднее могут обновить и остальные модели.

Предполагается, что анонс обновленного MacBook Pro состоится в первой половине этого года. Примерно в это же время компания Apple может показать и новый MacBook Air.