Новый 13-дюймовый MacBook Pro с процессором Intel Core i7 10-го поколения засветился в базе синтетического теста 3DMark Time Spy.

Недавно в интернете были обнаружены результаты тестирования неизвестного MacBook с процессором Intel Core i3-1000NG4, и, скорее всего, это будет новый MacBook Air. На днях пользователь Твиттера _rogame опубликовал скриншот, в котором приведено сравнение показателей 13-дюймового MacBook Pro с процессором Intel 10-го поколения (Ice Lake Core i7-1068NG7) с 13-дюймовым MacBook Pro 2019 года с процессором Intel 8-го поколения (Core i5-8279U).

Time Spy



i5-8279U 4C/8T 2.4GHz base 4.1GHz boost + Iris Plus 655 with 128MB eDRAM 28W (2019 13" MacBook Pro)

vs

i7-1068NG7 4C/8T 2.3GHz base 4.1GHz boost 28W (2020 13" MacBook Pro) pic.twitter.com/Ogr4sfGGNa