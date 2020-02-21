Результаты тестирования нового 13-дюймового MacBook Pro появились в сети

Новый 13-дюймовый MacBook Pro с процессором Intel Core i7 10-го поколения засветился в базе синтетического теста 3DMark Time Spy.

Недавно в интернете были обнаружены результаты тестирования неизвестного MacBook с процессором Intel Core i3-1000NG4, и, скорее всего, это будет новый MacBook Air. На днях пользователь Твиттера _rogame опубликовал скриншот, в котором приведено сравнение показателей 13-дюймового MacBook Pro с процессором Intel 10-го поколения (Ice Lake Core i7-1068NG7) с 13-дюймовым MacBook Pro 2019 года с процессором Intel 8-го поколения (Core i5-8279U).

Процессор Intel Core i7-1068NG7 имеет частоту 2,3 ГГц (Turbo Boost 4,1 ГГц) и энергопотребление 28 Вт. В сравнении с Core i5-8279U, на котором базируется MacBook Pro 13" 2019 года, новый чип быстрее примерно на 12%, а графическая подсистема мощнее на 30%.

Если результаты бенчмарка достоверны, то MacBook Pro 13 станет первым ноутбуком Apple, оснащённым чипом Intel 10-го поколения. Позднее могут обновить и остальные модели.

Предполагается, что анонс обновленного MacBook Pro состоится в первой половине этого года. Примерно в это же время компания Apple может показать и новый MacBook Air.

Источник: MacRumors

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