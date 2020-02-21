Apple зарегистрировала патент, в котором описано устройство покрытое стеклом со всех сторон. Если компания воплотит этот патент в жизнь, то нас ждет совершенно новый iPhone.

В настоящее время стекло в смартфонах Apple используется для защиты экрана и задней части корпуса, а боковые грани металлические с пластиковыми элементами для антенн. Задумка Apple заключается в том, чтобы создать смартфон, заключённый в монолитный стеклянный корпус.

«Основной интерфейс выводится на фронтальную сторону гаджета, но могут также использоваться боковые грани или тыльная сторона. Благодаря этому пользователь может перелистывать иконки, которые будут перемещаться на соседние грани. Сам интерфейс будет закольцован вокруг устройства, представляя замкнутый круг», — поясняется в патенте.

На гранях должно разместиться большинство элементов управления и некоторые виджеты. Возможно, бесшовное стеклянное покрытие будет играть не только эстетическую роль, но и функциональную. То есть переключатели режима «Без звука», регулировки громкости и кнопку блокировки заменят специальные сенсорные участки. Управление касанием может быть совмещено с датчиками контроля силы нажатия.

Идея патента заключается в том, что отойти от привычных понятий передней, задней и боковых сторон, минимизируя различия между ними, сообщается в патенте. Нечто подобное было представлено в смартфоне Xiaomi Mi MIX Alpha, который должен поступить в продажу во второй половине этого года.