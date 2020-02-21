На прошлой неделе издание DigiTimes рассказало о планах Apple выпустить Lite-версию фирменных беспроводных наушников AirPods Pro. Предполагалось, что их начнут производить во втором квартале и представят уже весной, однако выяснилось, что удешевленная версия наушников может не выйти в срок.

Учитывая успех своих полностью беспроводных наушников, Apple намеревается расширить их ассортимент, чтобы иметь в модельном ряду устройства сразу трёх ценовых категорий. Поэтому прогнозируется, что стоимость новой версии AirPods будет находиться между $159 (столько стоят AirPods 2) и $249 (стоимость AirPods Pro).

Согласно свежим данным, основным поставщиком компонентов для новых наушников, включая SiP (система в упаковке), станет тайваньская компания Universal Scientific Industrial. Такие наушники, возможно, получат название AirPods Pro Lite, что будет подчёркивать их промежуточное положение в модельном ряду.

Информации о технических характеристиках новых AirPods все еще нет. Предполагается, что AirPods Pro Lite будут иметь примерно такой же дизайн, как и продвинутая версия яблочных беспроводных наушников. Однако в них не будет системы шумоподавления.

По мнению DigiTimes, перенос производства новинки может быть обусловлен вспыхнувшей эпидемией коронавируса.