По мнению аналитика Минг-Чи Куо, Apple представит первые компьютеры на процессорах собственного производства с архитектурой ARM уже в первом полугодии 2021 г.

В своем прогнозе Минг-Чи Куо подчеркивает, что Apple давно ведет разработку собственных процессоров ARM, но именно сейчас можно говорить о времени выпуска продукции на таких чипах с достаточной долей вероятности. По его словам, новый Mac появится в течение следующих 12–18 месяцев.

Еще один момент, который может подталкивать Apple - фактическое отставание Intel в производственных процессов для выпуска полупроводников. Компания только выходит на плановые выпуски по нормам 10 нм, с задержкой почти в 4 года. При этом конкуренты - TSMC и Samsung - уже массово выпускают по нормам 7-нм и в пилотном режиме по техпроцессу 5-нм.

Со времени вспышки коронавируса, как подчёркивает Минг-Чи Куо, Apple более агрессивно финансирует исследования, разработку и производство 5-нм ЦП, которые, как ожидается, появятся в первых компьютерах Mac на базе ARM. Apple начнёт получать массово 5-нм чипы в середине 2020 года. Аналитик сообщил, что флагманская серия iPhone 2020, а также новый планшет iPad с экраном mini-LED будут использовать 5-нм чипы и ожидаются в конце 2020 — начале 2021 года.

Разработчик Стив Тротон-Смит отметил в своем твиттере, что если информация верна, то июньская WWDC 2020 — последняя конференция для разработчиков перед запуском Mac на ARM, а так как переход на новую архитектуру повлечёт большую работу по оптимизации, Apple должна заранее предоставить девелоперам соответствующие инструменты и прототипы.