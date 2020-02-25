По данным японского ресурса MacOtakara, iPhone 12 получит поддержку нового стандарта Wi-Fi — 802.11ay.

Стандарт 802.11ay — это продолжение стандарта 802.11ad. Он в четыре раза увеличивает пропускную способность и добавляет до 4 потоков приёма и передачи данных. Скорость передачи возрастёт до 40 гигабит в секунду, а дальность передачи до 500 метров.

Новая спецификация имеет рабочую частоту 60 гигагерц. Ожидается, что её разработка будет завершена к концу 2020 года.

Mac Otakara указывает, что новый стандарт будет работать в «ультракоротком диапазоне», что намекает на возможность его использования для связи между двумя iPhone и, возможно, другими продуктами Apple, находящимися в непосредственной близости.

Не исключено, что новый стандарт Wi-Fi будет использован в гарнитуре дополненной реальности, над которой работает Apple.