Apple опубликовала официальные документы для своих устройств Mac Pro и Pro Display XDR, в которых подробно рассматриваются технические характеристики каждого из этих продуктов.

В документе, посвящённом Mac Pro, подробно описываются возможности рабочей станции. Заинтересованные пользователи смогут ознакомиться с информацией об архитектуре Xeon, ОЗУ, слотах PCI Express, графике и интерфейсах ввода/вывода. Отдельный раздел описания Mac Pro посвящён производительности компьютера в сравнении с предыдущими моделями Apple.

Apple также делает некоторые рекомендации относительно возможного использования систем Mac Pro. Например, чтобы в полной мере использовать шесть каналов оперативной памяти, пользователю потребуется использовать больше, чем базовые 32 ГБ ОЗУ. В то же время, если для работы пользователя решающее значение имеет пропускная способность памяти, ему следует избегать чрезмерного увеличения объёма ОЗУ. Это объясняется тем, что более высокие задержки памяти LR-DIMM объёмом 128 ГБ могут снизить производительность.

В Apple подчеркивают, что выбирать модель с процессорами Xeon нужно только в том случае, если покупатель знает, на что идет: базовая частота этих «камней» снижена ради повышения производительности в многопоточных задачах. Проще говоря, если работа не требует постоянно задействовать все ядра процессора, эффективность CPU снизится.

Отмечается, что все Mac Pro поддерживают установку Windows через Boot Camp, но Apple Afterburner работать в этом случае не будет.

В техническом документе Pro Display XDR подробно описаны компоненты панели дисплея, система светодиодной подсветки, контроллер синхронизации, а также точность дисплея, режимы, конструкция корпуса и технические характеристики монитора.

Один из нюансов, касающихся Pro Display XDR, заключается в том, что дисплей может не совсем корректно работать в режиме True Tone при наличии рядом яркого источника света. В корпус устройства встроены два сенсора внешнего освещения, меняющие настройки матрицы под текущие условия. Если на корпус монитора сзади будет светить настольная лампа, например, система неверно интерпретирует условия, и картинка окажется некорректной.

Еще один момент связан с уровнем яркости: равномерные 1000 нит возможны при температуре окружающей среды до 25 градусов.

Большая часть этой информации уже выложена на сайте Apple, но в разрозненном виде. Опубликованные документы собирают её вместе и понятно структурируют. Скачать документы (в виде PDF-файлов на английском языке) можно по следующим ссылкам: Mac Pro, Pro Display XDR.