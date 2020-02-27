В интервью Vanity Fair режиссёр Райан Джонсон, который поставил «Звёздные войны: Последние джедаи» и «Достать ножи», рассказал о негласном правиле, которое соблюдают создатели фильмов.

«Не уверен, стоит ли мне это говорить или нет, — рассказывает Джонсон в видео. — Ничего пошлого или чего-то такого, просто могу самому себе жизнь испортить со своим следующим детективом. Плевать, все равно расскажу, потому что это очень интересно. Apple позволяет использовать iPhone в фильме, но — и это чрезвычайно важный момент — когда вы смотрите детектив, плохие парни не могут использовать iPhone на камеру», - признался Джонсон. "За это меня прямо сейчас захочет прикончить каждый кинематографист, у которого в фильме есть плохой парень, личность которого должна сохраняться в тайне".

Эта деталь особенно важна в последней картине Джонсона "Достать ножи". Сюжет криминального детектива строится вокруг семьи писателя, который на утро после празднования 85-летия был найден мертвым. В убийстве подозревают многочисленных близких погибшего.

В правилах Apple, регулирующих использование товарных знаков и авторских прав принадлежащих корпорации, чётко описано, что её продукция должна представляться «исключительно в лучшем свете, любым способом и контекстом, которые благоприятно отражается на корпорации Apple».

Вполне возможно, что Джонсону действительно придётся внимательней следить за продукцией Apple у персонажей сиквела, который уже официально запустили в разработку.