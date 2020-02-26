Аналитическая компания Omdia опубликовал отчёт, в котором подвела итоги продаж смартфонов за 2019 год. Как следует из документа, самым продаваемым смартфоном стал iPhone XR.

Если в 2018 г. на первой позиции разместился iPhone 8, разошедшийся тиражом порядка 31,5 млн устройств, то в прошлом году бестселлером оказался iPhone XR. Его достижение — 46,3 млн отгруженных в течение года смартфонов.

На втором месте по объёму поставок в 2019-м расположился iPhone 11 — 37,3 млн штук. Все остальные смартфоны в топ-5 принадлежат Samsung: Galaxy A10, Galaxy A50 и Galaxy A20. Годом ранее в первой пятёрке было четыре смартфона Apple. Помимо этих компаний, в десятку лучших попала только Xiaomi — она продала 16,4 млн Redmi Note 7.

Apple удерживает первую и вторую строчку в рейтинге мировых продаж смартфонов уже более 5 лет подряд. Но в целом, отмечают исследователи, в 2019-м объём поставок её смартфонов снизился на 4,6% по сравнению с 2018-м.

Эксперты также отмечают, что непрекращающееся лидерство Apple продиктовано стратегией американской компании, которая выпускает ограниченное количество моделей.