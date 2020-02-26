Apple и Johnson & Johnson объявили о новом исследовании под названием Heartline, посвящённом исследованию мерцательной аритмии предсердий и раннему выявлению инсульта с помощью часов Apple Watch.

Для участия в исследовании нужно установить приложение Heartline Study на iPhone. Исследование призвано выяснить, как функции отслеживания состояния здоровья iPhone и Apple Watch могут помочь пользователям улучшить здоровье.

В прошлом году компания Apple провела собственное исследование и обнаружила, что часы Apple Watch могут точно обнаружить артериальную фибрилляцию — наиболее распространенный тип нарушения сердечного ритма. По данным Американской кардиологической ассоциации, фибрилляция предсердий повышает риск развития инсульта более чем в пять раз.

Основная трудность диагностирования фибрилляции предсердий заключается в том, что у большинства пациентов отсутствуют любые видимые симптомы. Apple Watch могут предупредить пользователя о фибрилляции, даже если он не чувствует ничего необычного в данный момент.

Желающие принять участие в исследовании должны быть не моложе 65 лет, иметь гражданство США на время исследования и медицинскую страховку, iPhone 6 или более новую модель (с iOS 12.2 или более поздней версии) и согласиться предоставить доступ к данным своей медицинской карты. Как только участники будут отобраны, они будут случайным образом разделены на две группы: одна будет использовать приложение для iPhone, а другая — аналогичное приложение в связке с Apple Watch. Исследование продлится три года.