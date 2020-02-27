Напоминаем вам, что акция, в рамках которой вы можете заменить дисплей или аккумулятор к iPhone X и iPhone XS по сниженной цене в нашем сервисном центре, заканчивается уже в эту субботу. Поспешите, осталось всего несколько дней!

Стоимость замены дисплея по акции:

iPhone X - 19.000 руб.

iPhone XS - 21.500 руб.

Стоимость замены аккумулятора по акции:

iPhone X - 4.500 руб.

iPhone XS - 4.500 руб.

Адрес и время работы сервис-центра Apple:

