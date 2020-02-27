Акция по замене дисплея и аккумулятора для iPhone X и iPhone XS скоро закончится

Напоминаем вам, что акция, в рамках которой вы можете заменить дисплей или аккумулятор к iPhone X и iPhone XS по сниженной цене в нашем сервисном центре, заканчивается уже в эту субботу. Поспешите, осталось всего несколько дней!

Стоимость замены дисплея по акции:

  • iPhone X - 19.000 руб.
  • iPhone XS - 21.500 руб.

Стоимость замены аккумулятора по акции:

  • iPhone X - 4.500 руб.
  • iPhone XS - 4.500 руб.


Адрес и время работы сервис-центра Apple:

Москва, м. Белорусская, 1-я ул. Ямского поля, д.17. стр.1 (cхема проезда)
Телефон: +7 (495) 609 6309 ext. 1
e-mail: service@deepa.ru

Режим работы:
• в будние дни с 11:00 до 19:00 часов;
• в субботу с 12:00 до 17:00 часов (только по записи);
• воскресенье - выходной.

Источник: DeepApple

Обсуждение

Оставить сообщение
Обсуждение на форуме целиком
 