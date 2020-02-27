Акция по замене дисплея и аккумулятора для iPhone X и iPhone XS скоро закончится
Напоминаем вам, что акция, в рамках которой вы можете заменить дисплей или аккумулятор к iPhone X и iPhone XS по сниженной цене в нашем сервисном центре, заканчивается уже в эту субботу. Поспешите, осталось всего несколько дней!
Стоимость замены дисплея по акции:
- iPhone X - 19.000 руб.
- iPhone XS - 21.500 руб.
Стоимость замены аккумулятора по акции:
- iPhone X - 4.500 руб.
- iPhone XS - 4.500 руб.
Адрес и время работы сервис-центра Apple:
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Москва, м. Белорусская, 1-я ул. Ямского поля, д.17. стр.1 (cхема проезда)
Источник: DeepApple
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