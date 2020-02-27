Журналисты издания 9to5Mac нашли в коде третьей бета-версии iOS 13.4 упоминание новой функции OS Recovery. С её помощью можно будет восстановить iPhone или iPad через интернет.

Новая функция также будет позволять восстанавливать устройства Apple путем подключения к другому iPhone или iPad по аналогии с «Ассистентом миграции».

На данный момент, в случае проблем с прошивкой, для отката на прошлую версию iOS или iPadOS необходим компьютер. Если под рукой его нет, придётся нести устройство в авторизованный сервисный центр Apple. Ещё хуже обстоят дела с Apple Watch и HomePod, которые лишены внешних разъёмов.

В macOS уже несколько лет присутствует опция Internet Recovery, позволяющая делать бэкап операционной системы, установленных приложений и других данных, а затем восстанавливать сохранённую информацию с использованием проводного или беспроводного соединения. Представляется вполне логичным то, что Apple захотела организовать нечто подобное на других своих устройствах.

Функция OS Recovery пока недоступна для использования в iOS 13.4 beta 3, разработчикам удалось только найти упоминания о ней. Вероятнее всего она станет частью финальной версии iOS 14.