В прошлом году отраслевая организация PCI-SIG, занимающаяся развитием и продвижением шины PCI Express (PCIe), сообщила о готовности финальных спецификаций новой версии стандарта PCIe 5.0 и сразу перешла к разработке следующей версии PCIe 6.0. На днях рабочая группа опубликовала спецификацию Revision 0.5, в которой в большей степени нашли отражения замечания и предложения членов PCI-SIG, собранные после публикации версии 0.3. Revision 0.3 в октябре прошлого года.

Изначально была выпущена версия спецификаций 0.3, в которой были описаны основные характеристики PCIe 6.0: пропускная способность 64 гигатранзакций в секунду на линию (до 256 Гбайт/с для 16 линий), четырёхуровневая амплитудно-импульсная модуляция PAM-4 и технология коррекции ошибок FEC. Отметим, что PCI-SIG сохраняет традицию увеличивать пропускную способность интерфейса в два раза при переходе между поколениями.

В вышедшей сейчас версии 0.5 появились доработки, внесённые благодаря «значительной обратной связи» от членов PCI-SIG, полученной после выпуска спецификаций версии 0.3. На этом этапе ещё возможно внесение некоторых важных изменений и добавление различных новых улучшений и возможностей. Позже выйдет версия 0.7, в которой будут окончательно утверждены характеристики, и с которой уже происходит переход к тестированию на реальных образцах чипов.

Версия 0.9 является окончательным проектом, когда происходит закрытие вопросов интеллектуальной собственности и других нюансов. Версия 1.0 является финальной итерацией и готова к «тиражу» на конечных устройствах.

На сегодня самым распространённым остаётся стандарт PCIe 3.0, который вышел десять лет назад. PCIe 4.0 появился на рынке только в прошлом году. Им оснащаются последние линейки настольных процессоров Ryzen 3000 и видеокарты Radeon 5000 от AMD. Особой популярности он пока не получил. Возможно, необходимо дождаться того момента, когда Intel внедрит его поддержку в свои процессоры, но когда это произойдёт - неизвестно. Переход на PCIe 5.0 и вовсе может произойти только в серверном сегменте. Потому говорить о сроках выход PCIe 6.0 на данный момент рано.