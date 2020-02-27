Согласно данным нидерландского издания Het Financieele Dagblad, в Европарламенте уже ведут работу над созданием нового законопроекта, предполагающего упрощение доступа к аккумуляторам в смартфонах. Авторы законопроекта хотят, чтобы производители смартфонов сделали аккумуляторы в своих устройствах заменяемыми.

Цель данного законопроекта заключается в сокращении электронных отходов. Это должно стать следующим шагом после недавней инициативы, предусматривающей принятие единого зарядного устройства для всех мобильных устройств (речь о переходе на разъем USB Type-C) с той же целью сокращения электронных отходов.

Предполагается, что закон будет распространяться на всех производителей смартфонов, которые продают свои устройства в любой из 27 стран, входящих в состав Европейского Союза. Apple уже отвергла одно требование, изложенное в другом подобном правовом акте — применение единого разъема во всех мобильных устройствах. В качестве универсального разъема утвержден USB Type-C, но компания из Купертино не намерена отказываться от фирменного порта Lightning. Впрочем, к тому времени, когда это требование станет обязательным, Apple может сама перейти на Type-C, который, к слову, уже устанавливается в последние модели iPad Pro, либо, например, вообще откажется от физических разъёмов.

Принятие Евросоюзом новых требований приведет к тому, что производителям смартфонов придется кардинально менять конструкцию устройств. В частности, пострадает водозащищённость, а толщина смартфонов может увеличиться.